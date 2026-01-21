Scopri come scegliere i migliori integratori antiossidanti con questa guida dedicata. Valeria Blasi, nutrizionista, spiega i benefici e i rischi dei prodotti disponibili sul mercato, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato. Imparerai a valutare le opzioni tra capsule, polveri e bevande, per un utilizzo consapevole e sicuro, nel rispetto della salute e del benessere.

Negli ultimi anni il termine “antiossidante” è diventato uno dei più utilizzati nel mondo degli integratori alimentari. “La letteratura scientifica più solida - ribatte Valeria Blasi - offre una visione molto più prudente e complessa rispetto a quella proposta dal marketing. Lo stress ossidativo, infatti, non è un fenomeno esclusivamente negativo: le specie reattive dell’ossigeno svolgono anche funzioni fisiologiche essenziali nella segnalazione cellulare, nella risposta immunitaria e negli adattamenti metabolici”. Vietato il “fai da te”. L’esperta ribadisce che gli integratori, da soli, non bastano per garantirsi la longevità o l’eterna bellezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I migliori integratori antiossidanti? La guida per imparare a scegliere

