Se i narcos messicani sono alleati dell' Iran nel traffico di droga

Negli Stati Uniti non hanno bisogno di tanti pretesti per individuare la minaccia iraniana alla sicurezza del loro territorio. E nemmeno per collegarla al narcotraffico messicano. A Teheran negano tutto, ma nel novembre scorso l’Unità 11000 dei Guardiani della Rivoluzione che per anni, dall’ambasciata iraniana a Caracas, ha costruito la propria rete di agenti, ha visto fallire il piano per uccidere l’ambasciatrice di Israele in Messico, Einat Kranz-Neiger. Era già andata male, anzi bene, fra il 2024 e il 2025, quando gli stessi Pasdaran avevano tentato di reclutare criminali legati ai cartelli della droga per colpire personalità statunitensi e dissidenti iraniani sul suolo americano. Quel ramo dell’organizzazione era stato smantellato. Ma non demordono. Negli ultimi anni, secondo un rapporto dell’Unicri, la United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, la loro attività si è intensificata e «le organizzazioni criminali adottano sempre più spesso tattiche terroristiche per perseguire i propri obiettivi economici». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

