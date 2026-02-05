Palio di Feltre | il 22mo Premio Italia Medievale presenta tradizioni storiche e culture locali

Il Palio di Feltre ha ricevuto il 22mo Premio Italia Medievale. La cerimonia si è svolta ieri a Feltre, in provincia di Belluno, dove l’Associazione Palio Città di Feltre ha ricevuto il riconoscimento per aver mantenuto vivo il patrimonio storico e culturale del Medioevo. La premiazione ha celebrato le tradizioni locali e il lavoro dell’associazione nel preservare questa parte importante della storia della città.

**Il Palio di Feltre si aggiudica il 22mo Premio Italia Medievale: una celebrazione del patrimonio medievale tra storia, cultura e tradizione** A Feltre, in provincia di Belluno, l’Associazione Palio Città di Feltre è stata insignita del Premio Italia Medievale – categoria F – per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio medievale locale. La cerimonia, prevista per la mattinata del 14 febbraio 2026, si svolgerà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in un contesto accademico e culturale di alto livello, in occasione della giornata di studio “Il Medioevo tra storiografia e divulgazione”, organizzata in memoria di Maurizio Calì, fondatore e presidente emerito dell’Associazione Culturale Italia Medievale (ACIM), morto nel settembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palio di Feltre: il 22mo Premio Italia Medievale presenta tradizioni storiche e culture locali Approfondimenti su Palio Feltre Premio alle attività storiche. Negozi, locali e botteghe artigiane. Riconoscimento a 45 imprenditori Natale nei borghi più belli d’Italia: tradizioni autentiche tra luci, presepi e sapori locali Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Palio Feltre Argomenti discussi: Il 22mo Premio Italia Medievale al Palio di Feltre; Fiamma olimpica, in cittadella ecco le star della serie tv 'Heated Rivalry': Hudson Williams e Connor Storrie tedofori; Nuoto, Siena torna capitale dei meeting in vasca corta: il 31 gennaio e 1° febbraio il 23° Trofeo Città del Palio; Tania Cagnotto tedofora: Le Olimpiadi una bellissima festa. Faccio il tifo per Federica Brignone, un'emozione vederla sciare VIDEO. Cornicione crollato, problemi di sicurezza per il Palio di Feltre (e disagi in centro storico)FELTRE (BELLUNO) - Un cornicione mette paura al Palio di Feltre. La caduta dei calcinacci staccatisi da uno dei palazzi che apre via Mezzaterra e insiste su largo Castaldi ha impostato al Comune la ... ilgazzettino.it Palio di Feltre, finale a sorpresa nella 46° edizione: tre quartieri a pari merito ma Port’Oria conquista il drappoFELTRE - Il giallonero tinge tutta Feltre e in Piazza Maggiore sventola la bandiera di Port'Oria. La contrada dell'aquila bicipite vince la 46edizione del Palio di Feltre e ritrova il successo che ... ilgazzettino.it Franco Renzi. . DON BACKY “INTERVISTA FUMETTO COLPO DI GENIO E CONSEGNA PREMIO” FESTIVAL ITALIA IN MUSICA PUNTATA 673 EDIZIONE 2025-2026 facebook Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.