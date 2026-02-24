Scontro tra barca e yacht al porto di Livorno muore annegato un uomo

Un uomo ha perso la vita dopo un incidente tra una barca e uno yacht al porto di Livorno, causato da una manovra sbagliata. La collisione è avvenuta nelle acque davanti allo scalo, coinvolgendo una pilotina e un’imbarcazione di grandi dimensioni. Le autorità hanno recuperato il corpo senza vita del naufrago, che si trovava in mare durante lo scontro. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.

Tragedia al porto di Livorno. Un uomo è morto nello scontro avvenuto nelle acque antistanti lo scalo tra due imbarcazioni, una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le due imbarcazioni si sono scontrate per cause ancora da verificare a meno di un miglio dall’imboccatura del porto intorno alle 14.30 di oggi, martedì 24 febbraio. La vittima è il conducente della pilotina, che era a bordo della piccola imbarcazione quando questa si è ribaltata. L’uomo è stato recuperato in acqua ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori, insieme alla Guardia Costiera e al 118. 🔗 Leggi su Open.online

Livorno, scontro tra pilotina e yacht fuori dal porto: un mortoUna collisione tra una pilotina e uno yacht ha causato la morte di una persona vicino a Livorno.

Livorno: muore guidando una pilotina all’imbocco del porto. Forse per lo scontro con una barcaUn uomo che guidava una pilotina è morto nel primo pomeriggio di oggi all’imboccatura del porto di Livorno, probabilmente a causa di un impatto con un’altra imbarcazione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Peter Burling, che succede? Il timoniere di Luna Rossa fa barca-scontro in SailGP - Saily; SailGP: weekend di incidenti con conseguenze, il Team Germany migliora; Barca a vela incagliata in laguna, l'equipaggio lancia l'allarme alle 4 di mattina: soccorse tre persone austriache, una ferita; Migranti: cinque morti al largo di Creta, arrestato un trafficante a Leros.

Scontro tra barca e yacht al porto di Livorno, muore annegato un uomoTragedia al porto di Livorno. Un uomo è morto nello scontro avvenuto nelle acque antistanti lo scalo tra due imbarcazioni, una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le due imbarcazioni si sono scontrate p ... open.online

Livorno: uomo morto in scontro tra due barcheL'incidente è avvenuto all'imbocco del porto di Livorno attorno alle 14.30. Da una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro tra una pilotina e una ... controradio.it

Scontro di gioco in Atletico Barcellona–Orsa: giovane ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina https://gazzettadelsud.it/p=2174822 - facebook.com facebook