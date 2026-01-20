Davide Erba l' avvocato e il commercialista arrestati per la maxi frode di 4 milioni di euro

A Monza, si sono diffuse notizie di un'indagine che ha portato all'arresto di un imprenditore, un avvocato e un commercialista, coinvolti in una maxi frode di circa 4 milioni di euro. L'inchiesta riguarda presunti reati finanziari e ha suscitato attenzione nell'ambito economico e professionale locale. La vicenda è ancora in fase di sviluppo e vengono valutate le implicazioni legali per tutte le parti coinvolte.

Monza si sveglia con la notizia della richiesta di arresto per un noto imprenditore, un avvocato e un commercialista. Per chi è stato disposto l'arrestoNella mattinata di martedì 20 gennaio i militari della guardia di finanza stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare disposta. Davide Erba, l'avvocato e il commercialista arrestati per la maxi frode di 4 milioni di euro - La guardia di finanza di Monza scopre una presunta frode ai danni del fisco per oltre 4 milioni di euro. Un meccanismo nel quale sarebbero stati coinvolti oltre una decina di imprenditori in Lombardia ... Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: crediti d'imposta fantasma, arrestato Davide Erba - Esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti indagati per corruzione, falso ideologico ed indebita compensazione di crediti di imposta per oltre 4 milioni di euro.

