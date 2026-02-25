Scaletta seconda serata Sanremo ordine di uscita e orari | Achille Lauro Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori Elenco ospiti

Scaletta Sanremo - La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà protagonisti sul palco dell'Ariston metà dei concorrenti in gara. Solo 15 big, infatti, canteranno la loro canzone. Scopriamo la scaletta di questa sera in ordine di esibizione. Scaletta mercoledì 25 febbraio I 15 big della seconda serata in ordine di esibizione: Codice 01- Patty Pravo - Opera, testo e significato Codice 02- LDA e Aka7even - Poesie clandestine, testo e significato Codice 03 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare, testo e significato Codice 04 - Tommaso Paradiso - I romantici, testo e significato Codice 05 - Elettra Lamborghini - Voilà Codice 06 - Ermal Meta - Stella stellina, testo e significato Codice 07 - Levante - Sei tu, testo e significato Codice 08 - Bambole di Pezza - Resta con me, testo e significato Codice 09 - Chiello - Ti penso sempre, testo e significato Codice 10 - J-Ax - Italia Starter Pack, testo e significato Codice 11 - Nayt - Prima che, testo e significato Codice 12 Fulmicacci - Stupida sfortuna, testo e significato Codice 13 Fedez & Marco Masini - Male necessario, testo e significato Codice 14 - Dargen D'Amico - Ai Ai, testo e significato Codice 15 - Ditonellapiaga - Che fastidio, testo e significato 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori. Ecco l’ordine di uscita dei 15 cantanti

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, sarà ospite della seconda serata: co-conduttori Lillo e Achille Lauro

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

Temi più discussi: Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine alfabetico; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Ecco i 15 artisti che cantano stasera; Scaletta seconda serata Sanremo: Achille Lauro, gli atleti olimpici e le Nuove Proposte. Decide il televoto; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio, con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti di stasera ... fanpage.it

Scaletta seconda serata Sanremo, ordine di uscita e orari: Bambole di pezza aprono la gara. Tra gli ospiti le campionesse Lollobrigida e VittozziLa scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà protagonisti sul palco dell'Ariston metà dei concorrenti in gara. Solo 15 big, infatti, canteranno la ... ilmessaggero.it

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston - facebook.com facebook

Una canzone per Crans-Montana. Carlo Conti conferma: Achille Lauro si esibirà in ricordo di Achille Barosi x.com