Sayf, il rapper italo-tunisino di Santa Margherita Ligure, debutta a Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”. Il giovane artista si prepara a salire sul palco del Festival 2026 condotto da Carlo Conti, portando una canzone che rappresenta un’Italia in evoluzione.

: un ritratto di un’Italia che cambia. Il rapper italo-tunisino Sayf Viacava, classe 1999 e originario di Santa Margherita Ligure, porterà sul palco del Festival di Sanremo 2026, con la conduzione di Carlo Conti, il brano “Tu mi piaci tanto”. La sua partecipazione rappresenta una ventata di novità per la kermesse canora, con un artista che si ispira a figure come Rino Gaetano e Fabrizio Tenco. Sayf si esibirà nella serata delle cover insieme ad Alex Britti e Mario Biondi con “Hit the road Jack”. Sayf, pseudonimo di Adam Sayf Viacava, si presenta all’Ariston con un bagaglio di esperienze personali e sociali che riversa nella sua musica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sayf Italia

Sayf debutta tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sayf si presenta a Sanremo con una canzone intitolata ‘Tu mi piaci tanto’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sayf: A Sanremo con mamma e papà

Ultime notizie su Sayf Italia

Argomenti discussi: Sayf e il debutto a Sanremo: È come giocare in Nazionale; Sayf, il debutto a Sanremo con Tu mi piaci tanto: È la fotografia di un momento; Sayf e Sanremo 2026: un debutto senza maschere; Sayf, tra Genova e Tunisia: Sanremo è il mio esordio in Nazionale. E sì, L'Italia è il Paese che amo.

Sayf, il debutto a Sanremo con Tu mi piaci tanto: È la fotografia di un momentoSayf, il debutto a Sanremo con Tu mi piaci tanto: È la fotografia di un ...Prima volta sul palco dell’Ariston per il rapper italo-tunisino in gara con un brano che cita Tenco e anche Rino Gaetano: Se mai qualcuno capirà, sarà ... repubblica.it

Sayf: A Sanremo non voglio fare Ghali 2.0Ci sono artisti che entrano in paranoia mesi prima del Festival di Sanremo: l’Ariston – insieme a tutto ciò che quel palco comporta – fa questo effetto. Per i rapper poi è ancora più complicato: passa ... rockol.it

Sayf e il debutto a Sanremo: “È come giocare in Nazionale" facebook