La Pieve di Santa Maria torna a splendere | completato il restauro della facciata
Una serata di festa per Arezzo: dopo nove mesi di interventi, la facciata della Pieve di Santa Maria Assunta è stata restituita alla città, completamente restaurata e protetta. Un risultato possibile grazie al contributo di tanti, tra cui la donazione di un milione di euro di Patrizio Bertelli. Nella nostra fotogallery, firmata da Felice Rogialli, i momenti più suggestivi della cerimonia inaugurale con il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, le parole del vescovo Migliavacca e i dettagli della facciata tornata al suo splendore. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
