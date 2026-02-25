Sanremo 2026 Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte | cosa succede ora

I finalisti della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Filippucci, ex concorrente di Amici, ha conquistato l’accesso alla finale superando il trio composto da Blind, El Ma e Soniko. Il suo brano Laguna ha avuto la meglio su Nei miei DM. Angelica Bove, invece, si è imposta con Mattone, battendo Mazzariello, in gara con Manifestazione d’amore. I quattro semifinalisti provenivano dalle due principali selezioni della manifestazione, i due vincitori di Sanremo Giovani 2025 e i due vincitori di Area Sanremo 2025. Tutti hanno portato sul palco gli stessi brani con cui avevano trionfato nelle rispettive competizioni. 🔗 Leggi su Open.online

