Sanremo scena shock fuori dall’hotel del figlio di Gianni Morandi | cos’è successo

C'è chi lo segue da anni e chi lo ha scoperto soltanto ieri sera, sul palco più ambito della musica italiana. Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, ha debuttato tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Uomo che cade", affrontando per la prima volta il palco del Teatro Ariston sotto i riflettori nazionali.Un esordio atteso, carico di aspettative e inevitabilmente accompagnato da commenti, entusiasmi e qualche polemica. Tredici Pietro che si affaccia dal balcone e urla: "io sono Tredici Pietro, stasera canto a Sanremo e gli faccio un culo così.."Un signore presenta commenta: "Ah raccomandato quindi.."sto crepando?????? #sanremo2026 pic.twitter.como1BDg7rBJc Nelle ultime ore è circolato un video girato nel pomeriggio del 24 febbraio, poche ore prima dell'esibizione. Si vede il cantante affacciarsi dal balcone dell'hotel a Sanremo per salutare i fan radunati in strada.

