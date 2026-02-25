Sanremo 2026 inizia con una serata dedicata a Pippo Baudo, che ha portato sul palco artisti come Laura Pausini e Can Yaman. La gara si apre con l'esibizione di Bambole di Pezza e Tredici Pietro, che ha causato problemi tecnici al microfono. La prima serata si concentra anche sulla performance commossa di Brancale. La scaletta prevede orari precisi e alcune sorprese per il pubblico presente.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo: scaletta e orari della prima serata | Serena Brancale commossa. Meta omaggia i bimbi di Gaza. Kabir Bedi con Can Yaman Serena Brancale si commuove durante la prima serata di Sanremo, dopo che il cantante omaggia i bambini di Gaza.

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Bambole di Pezza risvegliano la platea (5), Chiello arriverà ultimo (5), Tredici Pietro si sgola (5)Sanremo ha visto protagonisti Bambole di Pezza, Chiello e Tredici Pietro, a causa delle loro esibizioni controverse.

Temi più discussi: Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori di stasera. Olly, il ricordo di Vessicchio, doppio senso di Pausini. Ora Enrico Nigiotti; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospiti.

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

Scaletta prima serata Sanremo: ordine uscita ufficiale (e orari) con tutti gli ospiti e i co-conduttoriLa scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore. I 30 big in gara sono pronti a salire sul palco. Oggi, martedì 24 ... ilmessaggero.it

TREDICI PIETRO Emozionatissimo. La canzone c’è, il cantante pure. Uomo che cade ha bisogno di una messa a punto ma da qui a sabato si può fare. Noi per ora diamo 6 facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com