Sanremo Le Bambole di Pezza troppo femministe l’attacco di un giornalista e la risposta della band

Scontro ieri tra le Bambole di Pezza e un giornalista sul tema del femminismo. Lo scenario è quello della sala stampa Lucio Dalla, un giornalista cui nome e testata nessuno, nemmeno lo staff della band, ha ancora individuato, ha accusato le donne di portare avanti un tema, secondo lui, ormai passato. «Non pensate he oggi – dice il giornalista – negli anni tremila oramai, questa contrapposizione sia un po’ vecchia?», come si vede in diversi video che stanno velocemente diventando virali sui social, le ragazze rispondono: «La parola femminista ci piace molto, è importante nel momento in cui non c’è la parità». Il giornalista risponde argomentando così: «C’è la parità, non è una società patriarcale, vogliamo dire un luogo comune: “Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna, a casa mia comanda mia moglie”». Un invito a nozze per le rocker milanesi, che non rispondono a tono: «Noi non vogliamo comandare a casa, vogliamo potere ovunque». 🔗 Leggi su Open.online

Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026, formazione della band e storiaLe Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano.

