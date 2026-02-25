Sanremo Dargen effetto parquet e Arisa divina | le pagelle ai look della prima serata

Dargen ha scelto il look effetto parquet, causando sorpresa tra il pubblico. Arisa, invece, ha attirato l’attenzione con il suo abito elegante e raffinato. La prima serata del festival ha visto protagonisti outfit diversi, tra scelte classiche e soluzioni innovative. Alcuni artisti hanno puntato su dettagli vistosi, altri su look più sobri e sofisticati. La moda sul palco di Sanremo continua a sorprendere e a dividere il pubblico.