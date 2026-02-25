Sanremo a Roma | vinci 3000 euro con giochi e promozioni

Plenitude ha deciso di trasformare il suo negozio di Via Jenner a Roma in un centro dedicato alla musica, per attirare i fan del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, i visitatori possono partecipare a giochi e promozioni che offrono premi fino a 3000 euro. Questa iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e a creare un’atmosfera festosa, portando l’evento musicale anche nel centro della capitale. Le attività proseguono fino alla fine della settimana.

Sanremo a Roma: Plenitude trasforma lo store in un hub musicale con giochi e premi. Dal 24 al 28 febbraio, lo store Plenitude di Via Jenner a Roma diventa il punto di riferimento per i fan del Festival di Sanremo. Con l'iniziativa Play That Sound – Vivi e vinci l'energia della musica, i visitatori potranno partecipare a un concorso a tema musicale, vincere card Viva Ticket da 200 euro e ricevere in omaggio una Voting Box per votare le esibizioni degli artisti. Oltre ai giochi, saranno disponibili promozioni su energia, fibra e soluzioni per la casa, con consulenze personalizzate. Un'opportunità unica per unire intrattenimento e vantaggi concreti.

