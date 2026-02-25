Sanremo 2026 svelata la prima classifica | Brancale Fedez e Masiniper la prima top 5

Fedez, Brancale e Masini compaiono nella prima classifica di Sanremo 2026, causata dall’entusiasmo dei fan e dai voti online. La lista riflette le preferenze del pubblico e si basa sui dati raccolti fino a questo momento. La classifica si aggiornerà durante la manifestazione, ma già si nota come alcuni artisti emergano con forza. La competizione continua a catturare l’attenzione di tutti gli appassionati di musica italiana.

L’introduzione orchestrale finisce con le note ineludibili della sigla baudesca che fu, «perché Sanremo è Sanremo». E, nell’Ariston silente ed al buio, la voce di SuperPippo presenta ancora una volta, per un’ultima volta, il Festival della canzone italiana, che gli dedica un omaggio alla presenza dei figli Tiziana e Alessandro, e della storica segretaria Dina Minna. Balorda Nostalgia Poi si riparte da dove eravamo rimasti, da Olly e la «Balorda nostalgia» vincitrice l’anno scorso, poi ancora il Baudillo scomparso che stavolta «irrompe» anche in video per presentare Laura Pausini, all’esame da co-conduttrice. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniArisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse.

