Sanremo 2026 | scopriamo il significato di AI AI la provocatoria canzone di Dargen D’Amico sull’intelligenza artificiale

Con “ AI AI ”, Dargen D’Amico torna all’Ariston di Sanremo 2026 dopo brani che hanno lasciato il segno come “Dove si balla” e “Onda Alta”, quest’ultima al centro di un acceso dibattito pubblico per il suo messaggio politico sull’integrazione. Anche nel 2026 l’artista non rinuncia a parlare del presente, ma cambia prospettiva: meno denuncia diretta, più analisi. Il risultato è una canzone ritmata, ironica e anticonformista che si candida a diventare uno dei tormentoni del Festival, pur affrontando un tema complesso come l’intelligenza artificiale. Il titolo è il primo elemento da interpretare nella canzone, già protagonista della prima serata di Sanremo 2026. “ AI ” è l’acronimo di Artificial Intelligence, ma ripetuto diventa “Ahi!”, un’esclamazione di dolore. È un gioco linguistico tipico dello stile di Dargen: leggero in superficie, profondo nel significato. Quel “ AI AI ” è un grido d’allarme verso il futuro hi-tech. 🔗 Leggi su Screenworld.it

