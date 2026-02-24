Dargen D’Amico canta Ai ai – Testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Dargen D’Amico ha deciso di portare sul palco di Sanremo il brano “Ai ai” per il suo terzo anno consecutivo in gara. La scelta deriva dalla volontà di parlare di come l’intelligenza artificiale e la tutela della biodiversità influenzino la vita nelle diverse regioni italiane. La canzone affronta questi temi con un testo diretto e coinvolgente. La presenza di D’Amico sul palco questa volta si concentra sulla riflessione tra tecnologia e ambiente.

Dargen D’amico – all’anagrafe Jacopo Matteo Luca D’Amico – torna per il secondo anno consecutivo (il terzo in tutto) sul palco di Sanremo, con un brano che affronta i temi dell’intelligenza artificiale e della biodiversità nelle varie regioni italiane. Ecco qualche curiosità sulla canzone “Ai ai” che l’artista ha scelto di portare all’Ariston quest’anno. Ai ai, testo della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo. Prima di entrare in casa Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia Autostrada Adriatica Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa Ti prego, guardala Ha più curve di Gardaland Quando mi ha detto che tornerà in Francia Uffa Ho avuto il mal di pancia AI AI AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? AI AI Il Bel Paese ha così buongusto Che pure il meteo non è mai brutto È uno stivale però da diva Che si fa il bagno nell’olio d’oliva Dice il Vangelo – Darai da bere A chi è straniero ma ha le stesse vene Prendi sul serio una bollicina E via il pensiero via la pellicina Ho letto sul giornale Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI La pelle dà un effetto eccezionale Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai? AI AI AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? AI AI Ho litigato con un dj Suonava solo la hit parade Sai, se metti le canzoni giuste La festa vola come Nureyev In Italia, troppa arte Piedi più belli delle scarpe Prendiamo un giorno di riposo Dai, trova il modo, Carlos Raposo Ho letto sul giornale Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI La pelle dà un effetto eccezionale Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai? AI AI AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? Ho fatto un brutto sogno Ma sembrava reale Mi bagnavo nel mare Però ne uscivo sporco E giravamo il mondo Però senza toccare Mi ha fatto molto male Ma mi è piaciuto molto Ama ciò che non ti piace È la chiave per la pace Ma la password salvata mi sembra sbagliata O la linea è saltata e ci prende fuoco casa A me mi ha rovinato la rete Altrimenti avrei fatto il prete Avrei lasciato il paese fuggendo via A cercare fortuna in Albania AI AI, Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai- Bye Bye Ma come – Bye? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Me lo ridai? AI AI Dargen D’amico canta “Ai ai”, significato della canzone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Dargen D’Amico canta Ai Ai. Testo e di cosa parla la canzone

“Ai ai” di Dargen D’Amico a Sanremo 2026: significato, temi e perché è una canzone che sorride mentre pungeDargen D’Amico ha portato “Ai ai” a Sanremo 2026, una canzone che affronta i temi della società moderna con un tono ironico e pungente.

Irama - Tutto Tranne Questo (Official Visual Video)

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Dargen D’Amico canta Ai Ai. Testo e di cosa parla la canzone; AI AI è il grido d’allarme di Dargen D’Amico verso il futuro: testo e significato del brano di Sanremo; Dove si balla, dove si pensa: Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con AI AI; Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con AI AI: testo e significato.

Il testo e il significato di Ai Ai di Dargen D’Amico a Sanremo 2026: la sostituzione digitale e le morti nel MediterraneoDargen D'Amico torna al Festival di Sanremo 2026 per la sua terza partecipazione da concorrente Big con la canzone Ai Ai: una riflessione sulla ... fanpage.it

Sanremo 2026, chi è Dargen D’Amico: la vita privata e la carriera del cantante ex giudice di X-FactorDargen D’Amico torna al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ai Ai dopo aver portato sul palco dell’Ariston nel 2022 Dove si balla. ilmattino.it

Avvenire. . Ospite di Avvenire Dargen D'Amico in gara al Festival con l'ironica "AI AI", al centro le domande sul futuro dell'intelligenza artificiale. "Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di I - facebook.com facebook

Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com