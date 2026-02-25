Sanremo 2026 lo sfogo di Elettra sui social | Siamo tutti stanchi morti

La settimana di Sanremo è senza dubbio una vetrina molto importante per gli artisti in gara, ma tra prove, conferenze stampa ed esibizioni live, richiede sicuramente molto in termini di energie. Non stupisce, quindi, lo sfogo condiviso sui social da Elettra Lamborghini la scorsa notte: la popstar aveva disperatamente bisogno di dormire in vista della seconda puntata della kermesse, ma la musica alta le ha impedito di godersi il meritato riposo. Lo sfogo di Elettra Lamborghini. Buona la prima per Elettra Lamborghini. Sul palco dell’Ariston, la popstar si è esibita nel corso della prima serata sulle note di Voilà, coinvolgendo il pubblico con la sua energia. Una volta tornata in hotel, la cantante era pronta a ricaricare le batterie in vista dei numerosi impegni professionali, ma la musica e il frastuono proveniente dai locali nei dintorini del suo hotel glielo hanno impedito. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini non riesce a dormire e va su tutte le furie: “Siamo tutti stanchi morti”

Elettra Lamborghini, notte in bianco a Sanremo: lo sfogo sui social

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: Laura Pausini, lo sfogo prima di Sanremo 2026: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento; Sanremo 2026, Arisa chi è: esordi, sfogo contro Amadeus e tricotillomania. Testo e significato del brano 'Magica favola'; Arisa a Sanremo 2026. Il rapporto complicato con il Festival, lo sfogo con Maria De Filippi e la tricotillomania: Quando ho i capelli,...; Imbarazzo a Sanremo 2026, la Rai scrive Repupplica in diretta e il web esplode: Mattarella ha spento la TV.

Sanremo 2026, lo 'sfogo' di Lillo prima della diretta. Cosa ha dettoOggi a La Pennicanza Fiorello si è scatenato con un'imitazione di Kabir Bedi e un collegamento con la coppia Fedez-Masini. Poi l'intervento del co-conduttore. libero.it

Elettra Lamborghini, lo sfogo nella notte dopo Sanremo: «Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, così è impossibile dormire»Doveva essere la notte del meritato riposo. Dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo con Voilà, Elettra Lamborghini aveva un solo obiettivo: tornare ... leggo.it

Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo, lo sfogo di Katia Ricciarelli: "Mi sarei aspettata…" - facebook.com facebook

"Mood Carrà" e sfogo finale sul palco: così il debutto di Elettra Lamborghini a Sanremo x.com