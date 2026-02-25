Le canzoni, i co conduttori, gli ospiti sul palco dell’Ariston: tutte le foto della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, le foto della seconda serata

Le anticipazioni della seconda serata di Sanremo 2026La prima serata del Festival di Sanremo è andata: la conduzione secca e serrata di Carlo Conti l’ha fatta da padrona – non senza qualche scivolone –...

Sanremo 2026, le pagelle e i voti della seconda serata: si riparte con Patty Pravo (6)Qui le pagelle della seconda serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si esibiscono 15 dei 30 concorrenti di quest'edizione: tra di loro 3...

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

Temi più discussi: Sanremo 2026, la sfilata dei cantanti in gara sul Green Carpet. FOTO; Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato con il Green Carpet, i Big in gara hanno rotto il ghiaccio; Sanremo 2026: le foto dei 10 momenti più belli della prima serata; Sanremo 2026, il Festival parte dall’Eni Carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso Paradiso.

Sanremo 2026: le foto dei 10 momenti più belli della prima serataIl 24 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno condotto la serata inaugurale del Festival ... sorrisi.com

Sanremo 2026, i look dei cantanti nella prima serata: le fotoSi è alzato il sipario su Sanremo 2026. Nel corso della prima serata del Festival si sono esibiti tutti i 30 cantanti big in gara. A presentare accanto a ... lapresse.it

Nella seconda puntata di Sanremo 2026 Gianluca Gazzoli ha voluto ringraziare Carlo Conti, «maestro generoso, ce ne sono pochi» e nel comunicare il suo dispiacere per non aver fatto vedere alla sua mamma, mancata da poco, il suo sogno conquistato, non - facebook.com facebook

SANREMO | Via alla seconda serata del Festival, sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Quindici i Big che tornano all'Ariston, 4 le canzoni in gara tra le Nuove Proposte #ANSA x.com