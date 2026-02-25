Le anticipazioni della seconda serata di Sanremo 2026

Carlo Conti ha condotto con stile deciso la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua conduzione, però, ha incontrato alcune difficoltà, mentre Laura Pausini ha saputo conquistare con battute spontanee e un tono più leggero. La serata ha mostrato una competizione tra i due conduttori, con momenti di tensione e risate. La seconda serata promette di portare ulteriori sorprese e colpi di scena.

La prima serata del Festival di Sanremo è andata: la conduzione secca e serrata di Carlo Conti l'ha fatta da padrona – non senza qualche scivolone – controbilanciata da quella di Laura Pausini, che è riuscita a ritagliarsi il suo spazio con qualche battuta qua e là. Adesso i riflettori sono tutti puntati sulla seconda serata: il 25 febbraio salgono sul palco metà dei Big in gara, insieme alle "Nuove Proposte", presentate da Gianluca Gazzoli. Sanremo 2026, le anticipazioni della seconda serata. Secondo appuntamento per il Festival di Sanremo 2026: sul palco del teatro Ariston, ovviamente, ritroviamo il padrone di casa Carlo Conti insieme alla co-conduttrice Laura Pausini.