Sanremo 2026 l' attualità nel testo della canzone di Sayf | alluvioni Berlusconi guerre e scontri in piazza

A 26 anni Sayf debutta al Festival di Sanremo. Il rapper genovese si fa notare nell’edizione 2026 della kermesse musicale grazie a una canzone che ha il ritmo del prossimo tormentone estivo e un testo ricco di riferimenti all’attualità. Nella sua Tu mi piaci tanto, il giovane cantante cita i Mondiali del 2006, Berlusconi e Luigi Tenco. Chi è Sayf Sayf, il cui vero nome è Adam Viacava, nasce a Genova nel 1999 da madre tunisina e padre italiano e cresce tra le località marittime di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Tra i nomi più interessanti della nuova scena urban italiana si fa notare per uno stile che mixa il rap alle sonorità più classiche, da bambino studia la tromba, strumento che utilizza spesso nei suoi brani. Sayf al Festival di Sanremo 2026 Nel 2017 entra nel collettivo Luvre Muzik, pubblicando i primi mixtape indipendenti. Inizia a farsi notare nel 2024, all’interno del collettivo Genovarabe, dove pubblica l’EP Se Dio vuole. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Sayf canta Tu mi piaci tanto.

