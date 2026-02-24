Tu mi piaci tanto di Sayf | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Un brano veloce, immediato e costruito su un ritornello destinato a restare in testa: sono queste le intenzioni di Sayf, che con "Tu mi piaci tanto" intende proporre un racconto più stratificato delle apparenze: una canzone che osserva, con sarcasmo e affetto insieme, le contraddizioni del Paese. Il titolo suggerisce una dedica sentimentale, ma la dichiarazione non è rivolta a una sola persona. "Tu mi piaci tanto" procede per accostamenti rapidi: alluvioni in Emilia e Liguria, tasse che finiscono in sprechi, proteste di piazza dimenticate in fretta: il quotidiano incontra l’assurdo, la cronaca la caricatura. 🔗 Leggi su Today.it

