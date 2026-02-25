Sanremo 2026 la prima serata è uno show amarcord | nella top 5 provvisoria Arisa Fulminacci Brancale Ditonellapiaga Fedez & Masini

Sanremo 2026, la decisione della giuria sulla prima serata ha portato alla top 5 provvisoria. La scelta deriva dalle performance di artisti che hanno catturato l’attenzione con brani forti e interpretazioni coinvolgenti. Tra i nomi più noti ci sono Arisa, Fulminacci e Marco Masini, ma anche nuovi talenti come Ditonellapiaga e Serena Brancale. La classifica non è definitiva e può cambiare nelle prossime serate, mentre gli artisti si preparano a esibirsi di nuovo.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha già il suo primo verdetto. La Giuria della Sala Stampa, Tv e Web ha stilato la classifica provvisoria iniziale, che, senza un ordine di piazzamento ufficiale, vede in testa Arisa, insieme ad altri cinque nomi che hanno lasciato il segno: Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini. Trenta Big in gara, una sola serata per fare la prima impressione: missione compiuta, almeno per questi sei. Carlo Conti, alla guida del suo quinto Festival, ha scelto di omaggiare fin dall’inizio il maestro Pippo Baudo. È la sua voce storica, “Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo”, ad aprire la serata, mentre l’Ariston scandisce il suo nome come un coro da stadio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

