Sanremo 2026 prima serata è uno show amarcord | nella top 5 provvisoria Arisa Fulminacci Brancale Ditonellapiaga Fedez & Masini

Sanremo 2026, prima serata, ha visto la classifica provvisoria della giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Tra i nomi in testa ci sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini. Sono stati scelti per le prime posizioni in base alle preferenze espresse durante lo show. La serata ha regalato emozioni e ha acceso subito il confronto tra gli artisti in gara. La graduatoria resta aperta e potrebbe cambiare nelle prossime serate.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha già il suo primo verdetto. La Giuria della Sala Stampa, Tv e Web ha stilato la classifica provvisoria iniziale, che, senza un ordine di piazzamento ufficiale, vede in testa Arisa, insieme ad altri cinque nomi che hanno lasciato il segno: Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini. Trenta Big in gara, una sola serata per fare la prima impressione: missione compiuta, almeno per questi sei. Carlo Conti, alla guida del suo quinto Festival, ha scelto di omaggiare fin dall’inizio il maestro Pippo Baudo. È la sua voce storica, “Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo”, ad aprire la serata, mentre l’Ariston scandisce il suo nome come un coro da stadio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

