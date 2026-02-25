Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla sua seconda serata, quella di mercoledì 26 febbraio. La kermesse cerca subito il riscatto in termini di share, dopo il 58% della prima serata con 9,8 milioni di spettatori, in calo rispetto al 2025. In conduzione, assieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Attesa per l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Sul palco 15 dei 30 Big in gara (dopo la prima serata i primi cinque in classifica sono Arisa con Magica Favola, Fulminacci con Stupida sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Fedez-Masini con Male necessario ). Nella seconda puntata la prima sfida tra le Nuove proposte, condotta da Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: delirio per Achille Lauro, l'imbarazzo della Pausini

Leggi anche:

Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati

Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Achille Lauro 9 in total white, Patty Pravo con il vestito di Capodanno

Sanremo 2026, Achille Lauro co conduttore della seconda serata

Temi più discussi: Sanremo, la prima puntata del Festival in diretta live; Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le info; Sanremo 2026: dai 2 Sandokan a Tiziano Ferro e Ditonellapiaga, le emozioni della prima serata; Sanremo 2026, la conferenza stampa e le news dal Festival oggi in diretta.

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: Achille Lauro accolto da un'ovazione dell'AristonQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': la cronaca live della seconda serata di Sanremo 2026, dalla scaletta alla nuova classifica. libero.it

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: Laura Pausini apre il Festival da sola e presenta Conti, poi via alla Semifinale dei GiovaniGirl Power. È Laura Pausini, fasciata in abito Armani, ad aprire il Festival da sola e, dopo aver scaldato l’Ariston, ha presentato Carlo Conti. ilfattoquotidiano.it

#AchilleLauro accolto da un caloroso applauso, Conti: "Non sono stato un incosciente anziano a invitarlo" #sanremo2026 x.com

Cosa ne pensate del look di Achille Lauro - facebook.com facebook