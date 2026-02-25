Sanremo 2026 la diretta della seconda serata | delirio per Achille Lauro l' imbarazzo della Pausini
Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla sua seconda serata, quella di mercoledì 26 febbraio. La kermesse cerca subito il riscatto in termini di share, dopo il 58% della prima serata con 9,8 milioni di spettatori, in calo rispetto al 2025. In conduzione, assieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Attesa per l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Sul palco 15 dei 30 Big in gara (dopo la prima serata i primi cinque in classifica sono Arisa con Magica Favola, Fulminacci con Stupida sfortuna, Serena Brancale con Qui con me, Ditonellapiaga con Che fastidio! e Fedez-Masini con Male necessario ). Nella seconda puntata la prima sfida tra le Nuove proposte, condotta da Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
