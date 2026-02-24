Sanremo 2026 Nicolò Filippucci | Amici una palestra sogno di cantare con Giorgia

Nicolò Filippucci ha raccontato di aver deciso di partecipare a Sanremo 2026 per mettersi alla prova e crescere come artista. La causa è la voglia di confrontarsi con il pubblico e migliorare le sue capacità vocali. Durante la conferenza, ha spiegato che il festival rappresenta una vera palestra, dove può imparare dai professionisti e condividere le sue emozioni. Ha anche svelato il suo sogno di cantare un giorno con Giorgia, un’ispirazione per lui.

Ecco cosa ha raccontato Nicolò Filippucci nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa in gara tra le Nuove Proposte. Nicolò Filippucci è uno dei quattro protagonisti della gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 e, in conferenza stampa, ha raccontato il significato del brano che canterà domani: « Nella copertina mi tuffo in una laguna fatta di pensieri ed emozioni. Canto cosa si prova quando una storia volge al termine, con tutti i dubbi che ne conseguono. Mi porterò a casa dei ricordi bellissimi, cantare con l'orchestra sarà speciale, già in prova mi sono emozionato tanto.