Sanremo 2026 i cinque cantanti più votati dopo la prima serata

SANREMO – Conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026, ecco in ordine casuale i cinque cantanti più votati da sala stampa, tv e web dopo la prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez&Masini. Intanto Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente alla prossima edizione del festival? Dopo la sua esibizione in occasione dei 25 anni di ‘Xdono’, il cantante ha scherzato con Carlo Conti: “L’anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?”. Poi la proposta ‘indecente’ all’amica e collega Laura Pausini, che quest’anno a Sanremo veste i panni di co-conduttrice di tutte e cinque le serate: “Il prossimo anno io e te insieme”, dice fra gli applausi, dopo averla ringraziata commosso con un “Tu mi freghi sempre” alla fine della sua performance. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

