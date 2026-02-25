Sanremo 2026 guardate questa faccia | Carlo Conti sfida gli anti-Festival

"Sono molto contento della serata, è un bel risultato. Lo scorso anno c'è stato il record di ascolti e avevo questo sorriso, quest'anno mi vedete con lo stesso sorriso e serenità. Sono contento che comunque rimane un risultato altissimo, il Festival sta bene, lo dimostra l'affetto del pubblico e i grandissimi numeri. Io e Ama siamo nei primi 4 posti". Nella prima conferenza stampa post-debutto all'Ariston, Carlo Conti ha commentato gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo: l'Auditel ha certificato 9,6 milioni di telespettatori per uno share del 57,7%, quarto risultato migliore dal 1997 ma in netto calo rispetto al dato-record della scorsa edizione, quella del ritorno di Conti all'Ariston. È calata di oltre due milioni e mezzo di spettatori, rispetto alla prima serata del festival di Sanremo del 2025, infatti, la platea televisiva generale: a spiegarlo in conferenza stampa è il direttore generale di Auditel Paolo Lugiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

