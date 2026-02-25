Festival di Sanremo 2026 la scaletta della seconda serata | cantanti ospiti e co-conduttori

Questa sera ascolteremo solo 15 cantanti in gara, più le nuove proposte: la seconda metà dei "big" - incluso il genovese Sayf - si esibirà domani, giovedì 26 febbraio Dopo la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto l'esibizione di tutti e trenta i “big” in gara, è la volta della seconda puntata della kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Nella serata di oggi, mercoledì 25 febbraio, si esibiranno solo quindici cantanti: se ieri abbiamo visto ben due genovesi sul palco a pochi minuti dall'inizio, per rivedere l'esibizione di Sayf stavolta dovremo aspettare giovedì 26. Nel frattempo, tutte le canzoni in gara si possono riascoltare sulle varie piattaforme streaming. Anche stasera il palco dell'Ariston sarà animato da ospiti e co-conduttori speciali: accanto a Conti e Pausini, saranno presenti Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sanremo perde 3 milioni di spettatori: il calo di ascolti della prima serata del festivalMartedì 24 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9,6 milioni di spettatori. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:42 alle 23:34 è stata vista da 13.158.000 spettator i con ... iodonna.it

#GMG BLITZ DI “EXTINCTION REBELLION” AL FESTIVAL DI SANREMO “PER DENUNCIARE LE POLITICHE ECOCIDE E IL GREENWASHING DEGLI SPONSOR” Nella serata inaugurale di ieri del Festival di Sanremo, una decina di attivisti del movimento p - facebook.com facebook