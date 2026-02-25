Sanremo 2026 gli omaggi a Baudo e Vessicchio il ritorno di Tiziano Ferro e il refuso sul Referendum del ’46 | cosa è successo nella prima serata – Foto e video

Il Festival di Sanremo 2026 ha aperto con un omaggio a Pippo Baudo, celebrato per il suo ruolo storico. La serata ha visto anche il ritorno di Tiziano Ferro sul palco, attirando l’attenzione dei fan. Un errore sul Referendum del 1946 ha generato discussioni tra il pubblico, mentre le esibizioni di artisti noti hanno animato la prima serata. La manifestazione continua con molte sorprese in programma.

Si è chiusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Ad aprire la 76esima edizione è stato l’omaggio a Pippo Baudo: «Perché Sanremo è Sanremo». La voce dello storico conduttore e autore Rai, scomparso il 16 agosto dello scorso anno a 89 anni, ha dato ufficialmente il via alla kermesse. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, raggiunto il centro del palco, ha salutato i figli di Baudo, Tiziana e Alessandro. «Questo è il primo Festival senza Pippo. Era doveroso dedicarglielo», ha dichiarato, prima di presentare Olly con Balorda Nostalgia, brano vincitore della scorsa edizione. Ancora una volta è stata la voce di Baudo a introdurre idealmente la co-conduttrice Laura Pausini, attraverso le immagini del 1993 quando la lanciò sul palco, appena diciottenne, con “La solitudine”. 🔗 Leggi su Open.online

