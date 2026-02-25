. Quali sono gli abiti (vestiti) di Achille Lauro per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il co-conduttore di questa serata ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 dal cantante: IN AGGIORNAMENTO. Lo stilista degli abiti di Achille Lauro. Qual è lo stilista di Achille Lauro per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante, che per l’occasione vestirà i panni del co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, secondo alcuni rumors, dovrebbe vestire abiti firmati da Dolce e Gabbana che lo accompagnano ormai da un po’ di tempo (cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 inclusa). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di Achille Lauro per la seconda serata del Festival: look, stilista

Leggi anche:

Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la seconda serata del Festival: look, stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la seconda serata del Festival: look e stilista

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco tutte le anteprime in esclusiva; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della prima serata; Tutti i look di Sanremo 2026, serata per serata: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito.

ABITI SANREMO 2026 1ª SERATA: STILISTI, VESTITI CANTANTI/ Nigiotti e Fedez black, bianco per Serena BrancaleAbiti Sanremo 2026, vestiti, look e stilisti cantanti, prima serata Festival: Fedez black, bianco per Serena Brancale, Levante in Armani ... ilsussidiario.net

I vestiti di Laura Pausini a Sanremo 2026: gli abiti Armani indossati per la prima serataLa co-conduttrice è profondamente legata allo stilista da poco scomparso ... msn.com

Sanremo 2026 La seconda serata del festival prevede 15 dei 30 big e le 4 nuove proposte Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini la bravissima attrice Pilar Fogliati, Lillo e il Coro Anffas. Inoltre Achille Lauro canterà anche con Laura Pausini. Milano/Cortina 20 - facebook.com facebook

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston x.com