Sanremo 2026 | Elettra Lamborghini furiosa dopo la prima serata

Elettra Lamborghini vive un post-serata complicato a Sanremo 2026. Dopo l’esibizione sul palco dell’ Ariston con il brano “Voilà”, la cantante ha sfogato sui social il suo malessere. Un messaggio diretto, nato dalla stanchezza e dalla pressione di giornate scandite da prove e interviste. Intanto, sul palco, Elettra ha portato una performance costruita tra ballo, atmosfera notturna e un omaggio evidente a Raffaella Carrà, con dettagli scenici e di look che non sono passati inosservati. Sanremo 2026: le gaffe della prima serata Notte insonne a Sanremo 2026: la musica fuori dall’hotel. La cantante ha spiegato di aver passato una notte difficile dopo la prima serata del Festival. Il motivo, raccontato in modo molto chiaro, è la musica altissima dei “festini” organizzati vicino agli hotel dove alloggiano i cantanti. Per Elettra Lamborghini, il problema non è solo il fastidio, ma l’impossibilità concreta di riposare dopo ore di lavoro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

