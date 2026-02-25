Sanremo 2026 chi è Federico Basso conduttore del Dopofestival assieme a Nicola Savino | da Zelig a LOL e il precedente all’Ariston

Uno dei volti del Dopofestival capitanato da Nicola Savino per commentare Sanremo 2026 sarà Federico Basso. Il comico, affermatosi nel contesto di Zelig, ha un particolare rapporto con la cittadina ligure. È il luogo, infatti, da cui proviene la sua compagna, Sonia Cepollina. Basso è stato anche recentemente a Sanremo, proprio al teatro Ariston, dove si svolgono le cinque serate del Festival. Ha portato lo spettacolo “ Profilo basso ”, con cui è al momento in tour per l’Italia e che avrà delle date anche dopo l’impegno con il Dopofestival. All’Ariston, poi, Basso ci è stato anche durante il Festival di Sanremo. Nell’edizione del 2015, la prima condotta da Carlo Conti, è stato protagonista di quattro delle cinque del Festival insieme a Gianni Cinelli e Davide Paniate, gli altri componenti dei Boiler. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

DopoFestival di Sanremo 2026, svelato il cast che accompagnerà il conduttore Nicola Savino

Sanremo 2026, Nicola Savino svela chi lo accompagna al DopoFestival

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini.

Chi è Lillo, co-conduttore di Sanremo 2026 nella serata dei duetti: Io e Greg dovevamo inventarci qualcosa per campare. La svolta a un passo dalla pensioneDa 'Latte e i suoi derivati' a LoL: il percorso artistico di Lillo Petrolo che l'ha portato alla conduzione di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Nuove Proposte Sanremo 2026, chi sono i 4 cantanti in gara e qual è il regolamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuove Proposte Sanremo 2026, chi sono i 4 cantanti in gara e qual è il regolamento ... tg24.sky.it

Un sogno che si avvera! Federico Basso interpreta "Come saprei" di Giorgia “Radio2 Social Club”, in diretta dal palco #Suzuki, dalle 15.00 alle 16.30, con Ema Stokholma e Luca Barbarossa #Sanremo2026 - facebook.com facebook

DopoFestival, le ore piccole a Sanremo con Nicola Savino, Aurora Leone e Federico Basso x.com