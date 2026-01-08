DopoFestival di Sanremo 2026 svelato il cast che accompagnerà il conduttore Nicola Savino

DopoFestival di Sanremo 2026: Nicola Savino annuncia i membri del cast che lo affiancheranno. L’evento si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, offrendo un approfondimento sui protagonisti della settimana sanremese. La presentazione del cast rappresenta un momento importante per conoscere gli ospiti e le novità di questa edizione, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul festival e sulle sue iniziative collaterali.

“Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026”: Carlo Conti rivela cosa farà l’artista e cerca nomi per le co-conduttrici per le cinque serate - L'ex 883 sarà l'unico protagonista sulla nave durante le cinque serate del Festival. ilfattoquotidiano.it

Nicola Savino: «Al DopoFestival mi divertirò ma sogno di condurre Sanremo. Spero di restare in Rai» - Prima "Tali e quali" in cui si sfidano persone comuni con una giuria speciale: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. msn.com

Sanremo 2026, svelate le conduttrici del PrimaFestival e le potenziali co conduttrici

La #Repubblica svela il cast del #DopoFestival di #Sanremo. A fare da spalle al conduttore #NicolaSavino ci saranno: #AuroraLeone, dei TheJackal, il maestro #EnricoCremonesi e il comico #FedericoBasso - facebook.com facebook

