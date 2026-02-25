Sanremo 2026 Carlo Conti perde subito il confronto Auditel Il rischio crollo è dietro l' angolo

Dopo gli inattesi ascolti record dello scorso anno, Carlo Conti ha iniziato il suo Festival di Sanremo 2026 con una serata piatta, troppe mediocri canzoni in gara e ascolti in forte calo. Archiviato l'effetto sorpresa, da stasera si naviga a vista. E venne il giorno del primo responso degli ascoli Auditel. Ha finalmente preso forma il Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti per la 5a e ultima volta conduttore nonché direttore artistico della kermesse canora, mai come quest'anno apparentemente al ribasso per attesa e aspettative. Una prima serata fiume andata in onda con Laura Pausini brillante co-conduttrice insieme al fu Sandokan Can Yaman. Un Festival arrivato su Rai1 al termine delle trionfali Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che hanno visto l'Italia fare incetta di medaglie e gli ascolti di Rai2 decollare, con tutte le conseguenze mediatiche del caso. Perché i Giochi Olimpici hanno inevitabilmente monopolizzato l'attenzione nazionale, lasciando a Sanremo le briciole di un evento che ha preso vita 48 ore dopo la cerimonia di chiusura olimpica, senza riuscire ad alimentare hype, riempire paginoni di siti e quotidiani, far suoi i telegiornali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Andrea Pucci a Sanremo è una scelta non da Carlo Conti: la polemica politica è dietro l’angoloAndrea Pucci sale sul palco di Sanremo e subito fa parlare di sé.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it

Carlo Conti story: la moglie Francesca, la vita a Firenze, quanto guadagna. Tutto sul conduttore di Sanremo 2026Firenze, 24 febbraio 2026 – Garantisce al Festival uno stile impeccabile e una scaletta il più asciutta possibile. Per uno ... lanazione.it

