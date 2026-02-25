Fedez ha portato a Sanremo 2026 una Ferrari Roma Spider, per mostrare la sua passione per le auto di lusso, mentre Malika Ayane ha svelato di usare una Honda Hornet 600 durante i suoi spostamenti. Leo Gassmann ha condiviso i dettagli dei suoi viaggi in moto, e Patty Pravo ha raccontato storie legate alle sue auto d’epoca. Le scelte dei cantanti riflettono interessi personali che coinvolgono anche il mondo delle due e quattro ruote.

Il ritmo della musica che si accompagna all'armonia dei motori. Come ogni kermesse musicale, anche la 76ma edizione del Festival di Sanremo vede sfilare artisti che, accanto alla passione per la musica, condividono quella per i motori, testimoniata attraverso foto sui social e interviste. Auto e moto che riflettono la personalità e lo stile dei cantanti, che li accompagnano negli spostamenti quotidiani ma anche nei viaggi più lunghi, senza tralasciare modelli resi unici grazie a personalizzazioni che rendono il veicolo facilmente riconoscibile. Vediamo quali sono. Apriamo la nostra rassegna con Elettra Lamborghini: la nipote di Ferruccio, fondatore della Casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese, in gara al Festival di Sanremo con il brano Voilà, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, non è solita percorrere le strade della Penisola con una macchina realizzata e firmata dall'azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, i cantanti in gara: i nomi dei 30 Big al FestivalIl nome di un cantante è stato escluso da Sanremo 2026 a causa di una recente polemica sui social.

Sanremo 2026, quanto costano le case nelle città dei cantanti in gara all’AristonSanremo 2026 porta con sé un aumento dei prezzi delle case nelle città dei cantanti in gara.

SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA

Temi più discussi: Sanremo 2026: auto, moto e modelli unici dei cantanti in gara; Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2026 e in che ordine cantano i 30 Big; Le auto nel garage di Bocelli, una sportiva da brividi per il superospite di Sanremo; Citroën al Festival di Sanremo 2026 con Radio Italia: C5 Aircross, nuova C3 e Ami protagoniste del Fuori Sanremo.

Sanremo 2026: da Elettra Lamborghini a J-Ax e Fedez. Tutti i cantanti del Festival legati alle motoSanremo 2026 e le moto: Elettra Lamborghini, J-Ax e Fedez guidano la entry list motoristica. Vi sveliamo tutti i cantanti dell'Ariston legati al mondo moto, dalle MV Agusta custom alle Yamaha rétro ... msn.com

Festival di Sanremo 2026: programma, ospiti, cantanti e Suzuki Auto UfficialeFestival di Sanremo 2026, 76^ edizione: programma, ospiti, cantanti, conduttori e canzoni in gara. Suzuki è l’auto ufficiale. newsauto.it

Il 4º Scudetto a Sanremo: il maestro Enzo Campagnoli mantiene la promessa fatta a Radio Tutto Napoli Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IOS e Android o in auto col DAB Campania! - facebook.com facebook

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta x.com