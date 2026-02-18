Sanremo 2026 quanto costano le case nelle città dei cantanti in gara all’Ariston

Sanremo 2026 porta con sé un aumento dei prezzi delle case nelle città dei cantanti in gara. Immobiliare.it ha analizzato i costi di vendita e affitto nelle località di provenienza degli artisti, scoprendo che in alcune zone si registrano incrementi significativi. Ad esempio, a Sanremo i prezzi delle abitazioni sono saliti del 10% rispetto all’anno precedente, mentre in altre città come Torino e Milano le tariffe sono rimaste stabili. La presenza degli artisti sembra aver influito sui valori immobiliari locali.

Immobiliare.it ha rilevato i prezzi di vendita e affitto delle abitazioni nelle città di nascita degli artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. I dati fanno riferimento a fine gennaio 2026. Roma è la città più rappresentata. Sono nati nella Capitale Ditonellapiaga, Tommaso Paradiso, Leo Gassmann, Eddie Brock, Fulminacci e LDA. Comprare casa a Roma richiede in media 3714 euro al mq, mentre per affittare occorrono 18,2 euro al metro quadro. Nell'area metropolitana romana rientra anche Fiumicino, città di origine di Mara Sattei. Qui i prezzi risultano più contenuti rispetto alla Capitale: 2748 euro al mq per l'acquisto e 16,4 euro al metro quadro per la locazione.