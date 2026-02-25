Sanremo 2026 ascolti | 9,6 milioni di spettatori e 58% di share nella prima serata

Sono stati 9 milioni e 600mila, con uno share del 58%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la prima serata del 76° Festival di Sanremo. In termini di share si tratta del quarto miglior risultato (conduzione affidata a Mike Bongiorno), quando non c’era però la total audience. In quel caso lo share fu del 58,74% con 13.140.000 spettatori. La prima parte (dalle 21.42 alle 23.34) registra 13 milioni e 158mila per uno share del 57,7%, mentre la seconda parte (dalle 23.38 alle 01.32) segna 6 milioni e 45 mila spettatori per uno share del 58,7% New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

