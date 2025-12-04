Can Yaman la rivelazione a sorpresa del regista di Sandokan | Appena l’ho visto in camerino…

Personaggi tv. ”Appena l’ho visto in camerino.”. Can Yaman, arriva la rivelazione del regista di “Sandokan” – Certe scene succedono lontano dai riflettori, nei corridoi stretti degli studi, quando la tensione corre più veloce dell’adrenalina. È lì che, poche ore prima del debutto, Jan Maria Michelini ha capito di aver trovato il suo Sandokan. Un debutto da record per la nuova Tigre della Malesia. Can Yaman era nel camerino, circondato dai costumi di scena: si discuteva se mettere o no il turbante, quanta intensità dare allo sguardo con il kajal. E poi, d’improvviso, l’attimo decisivo: l’attore si è presentato con la veste rossa delle prime scene. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Can Yaman, la rivelazione a sorpresa del regista di “Sandokan”: ”Appena l’ho visto in camerino…”

