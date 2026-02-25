San Siro come Sanremo l' Inter come Ditonellapiaga | Che fastidio

Il confronto tra San Siro e Sanremo nasce dall’evento di ieri, quando musica e calcio si sono sovrapposti sullo stesso palcoscenico. L’Inter, paragonata a Ditonellapiaga, ha attirato l’attenzione di molti, mentre le critiche alla Serie A si sono fatte più forti. Nonostante le polemiche, tifosi e appassionati hanno comunque seguito entrambi gli appuntamenti. La fusione tra due mondi diversi ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico presente.

"La Serie A? Non è calcio. Io seguo la Premier". "Sanremo? Non è musica. Io ascolto la radio". In realtà, poi nessuno si perde il campionato e il Festival, tradizioni nazional-popolari, socialmente utili, perché sono passioni condivise, una periodica mano di colla sullo Stivale, minato da rivalità e differenze. Ieri musica e pallone si sono sovrapposti. San Siro o Sanremo? Bisognava scegliere. O anche no: zapping. Inter-Bodo Glimt inizia dopo la prima cantante, Ditonellapiaga: “Che fastidio!”. Appunto. Che fastidio attaccare il solido muro norvegese. I nerazzurri bussano con la fede di Michele Bravi all’Ariston: “Prima o poi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

