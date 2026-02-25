samsung galaxy buds 4 prezzo aggiornato

le nuove samsung galaxy buds 4 sono state presentate in occasione dell’evento di lancio dedicato, offrendo un pacchetto avanzato per l’ascolto wireless. l’attenzione si concentra sul prezzo, sulle capacità audio, sulle prestazioni e sull’autonomia, offrendo una panoramica chiara e utile per chi valuta un acquisto consapevole. il prezzo di listino dei galaxy buds 4 è fissato a $179.99, mantenendo una fascia di costo in linea con il modello precedente, i galaxy buds 3. insieme al nuovo modello, Samsung ha introdotto anche i galaxy buds 4 pro, offrendo una gamma completa con un prezzo indicato di $249. la serie galaxy buds 4 punta su un sound di alto livello, includendo audio UHQ con 24-bit Hi-Fi e supporto per audio 360 tramite Direct Multi-Channel. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

