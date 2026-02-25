Samsung galaxy buds 4 prezzo aggiornato

Da mondoandroid.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

le nuove samsung galaxy buds 4 sono state presentate in occasione dell’evento di lancio dedicato, offrendo un pacchetto avanzato per l’ascolto wireless. l’attenzione si concentra sul prezzo, sulle capacità audio, sulle prestazioni e sull’autonomia, offrendo una panoramica chiara e utile per chi valuta un acquisto consapevole. il prezzo di listino dei galaxy buds 4 è fissato a $179.99, mantenendo una fascia di costo in linea con il modello precedente, i galaxy buds 3. insieme al nuovo modello, Samsung ha introdotto anche i galaxy buds 4 pro, offrendo una gamma completa con un prezzo indicato di $249. la serie galaxy buds 4 punta su un sound di alto livello, includendo audio UHQ con 24-bit Hi-Fi e supporto per audio 360 tramite Direct Multi-Channel. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

samsung galaxy buds 4 prezzo aggiornato
© Mondoandroid.com - Samsung galaxy buds 4 prezzo aggiornato

Samsung galaxy buds 4 pro prezzo aggiornato e dove comprarliquesto testo sintetizza le principali novità di samsung galaxy buds 4 pro e buds 4, evidenziando prestazioni audio, autonomia, resistenza e...

Samsung galaxy buds 4 serie prezzo non aumenterà negli usaLe ultime indiscrezioni sui Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro delineano listini negli Stati Uniti invariati rispetto ai modelli precedenti, offrendo...

Samsung Galaxy Buds 4 Pro - First Official Look

Video Samsung Galaxy Buds 4 Pro - First Official Look

Temi più discussi: Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così? Filtrano i prezzi; Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy Display; I Samsung Galaxy Buds 4 potrebbero perdere una funzione attesa; Galaxy Buds 4: trapelati prezzi e nuovo design (addio cloni AirPods).

samsung galaxy buds 4Galaxy Buds 4 e 4 Pro ufficiali: caratteristiche, prezzo e disponibilitàOltre ai Galaxy S26, l'azienda coreana ha presentato anche i nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: quali sono le differenze e quanto costano. telefonino.net

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: bassi super e cancellazione del rumore potenziataL’azienda di Seul ha aggiornato gli auricolari true wireless con cancellazione del rumore attiva. Le abbiamo provate in occasione del Galaxy Unpacked di San ... repubblica.it