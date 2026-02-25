Sal da Vinci e il lettone di Putin | la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

Sal Da Vinci ha attirato l'attenzione dopo che Silvio Berlusconi lo fece ascoltare con Patrizia D’Addario, creando un momento che divenne virale in Italia. La scena si svolse in una notte particolare, quando il cantante era ancora poco conosciuto. La vicenda contribuì a far conoscere il suo nome a un pubblico più ampio. Ora, a 17 anni di distanza, torna a partecipare a Sanremo, portando con sé quella esperienza.

Sal Da Vinci torna a correre a Sanremo 17 anni dopo il suo terzo posto conquistato con il brano Non riesco a farti innamorare, scritto insieme a Gigi D’Alessio. Era il 2009, ed è stato l’anno boom del cantante napoletano finito in mezzo suo malgrado all’evento politico-giudiziario dell’anno: la notte a palazzo Grazioli passata dall’allora premier Silvio Berlusconi con una ragazza pugliese, Patrizia D’Addario. La registrazione di quella notte poi pubblicata dall’Espresso. La D’Addario quella notte aveva con sé un registratore, che rese memorabile ogni parola di quell’incontro. L’audio fu poi pubblicato a luglio del 2009 dal settimanale L’Espresso, che dovette però poi cancellarlo per un ricorso giudiziario dei legali di Berlusconi. 🔗 Leggi su Open.online

