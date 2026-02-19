Bookcrossing day sabato 21 marzo a Fornio

Il Bookcrossing day si svolge a Fornio sabato 21 marzo, a causa dell’interesse crescente per la promozione della lettura. L’evento si terrà alle 15:30 nella sede di via 7, con l’obiettivo di far conoscere il piacere di condividere libri. Tante persone si ritroveranno per scambiare volumi e scoprire nuove letture. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’evento si inserisce nel calendario dedicato alla Giornata Nazionale della Lettura. Anche quest’anno, il passo successivo resta il coinvolgimento della comunità.

Bookcrossing daySabato 21 marzo dalle ore 15:30aspettando la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura vi invitiamo a Fornio, presso la nostra sede al civico 7, per partecipare al nostro primo Bookcrossing dayINGRESSO GRATUITOUn evento dedicato alla promozione della lettura e allo.