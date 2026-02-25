La banda che rubava i cellulari a bordo del treno | arrestati in quattro

Hanno rapinato quattro persone a bordo del treno, sottraendogli i cellulari. Ma la loro fuga ha avuto durata breve. Nella mattina di sabato 21 febbraio gli agenti della Polfer sono intervenuti a bordo di un treno notturno proveniente da Lecco e giunto alla stazione di Milano Centrale, dopo la segnalazione del centro operativo compartimentale riguardante un furto commesso ai danni di quattro passeggeri. Gli agenti hanno bloccato i responsabili. Si tratta di quattro uomini, tutti cittadini tunisini, due di 20 anni, uno di 18 e un altro di 21, e tutti già noti alle forze dell'ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio. I ladri sono stati riconosciuti “senza ombra di dubbio” come autori dalle vittime. Nel bagno del vagone i poliziotti hanno trovato la refurtiva all'interno di uno zaino. Oltre ai quattro cellulari che sono stati resi ai legittimi proprietari, ne è stato trovato un quinto di provenienza ignota. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Zagarolo, presa la banda dei violenti estorsori. Arrestati in quattroQuattro uomini sono stati arrestati per aver costituito una banda di estorsori che aveva seminato paura tra gli abitanti delle zone a sud-est di Roma, fino a Zagarolo.

La banda dello Sperone che rubava auto e poi chiedeva un riscatto fino a 2.500 euro: 9 condanneLa polizia ha condannato nove persone coinvolte nella banda dello Sperone, nota per aver rubato auto e poi chiedere riscatti fino a 2.

Temi più discussi: La banda dello Sperone che rubava auto e poi chiedeva un riscatto fino a 2.500 euro: 9 condanne; La banda dello Sperone che rubava auto e poi chiedeva un riscatto fino a 2.500 euro: 9 condanne; Diciannovenne arrestato mentre rubava in una scuola di lecce; Muore a 48 anni Giuseppe D'Arpa, voce dei Cheech Skaos: 'Portò il genere ska a Palermo'.

La banda dello Sperone che rubava auto e poi chiedeva un riscatto fino a 2.500 euro: 10 condanneIl gruppo era stato individuato dalla polizia grazie ad un'impronta lasciata su un mezzo rubato a Villabate. In appello la maggior parte degli imputati ha concordato la pena con la Procura generale ot ... palermotoday.it

Auto elettriche, in città spaventa la banda che ruba le batterie: messi a segno altri 6 colpiTREVISO - La banda delle batterie colpisce ancora. Si tratta del sesto caso nel giro di poco tempo. E il conto è fatto inevitabilmente per difetto. Questa volta i predoni delle auto elettriche hanno ... ilgazzettino.it

Il filmato della video sorveglianza del bus mostra la banda in azione - facebook.com facebook