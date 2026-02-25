Rottamazione quater scadenza in arrivo | entro quando va pagata la prossima rata

Nuova scadenza per la Rottamazione quater. Il termine per saldare la prossima rata è fissata al 28 febbraio 2026 ed è rivolto ai contribuenti in regola con i versamenti precedenti e che devono pagare l’undicesima rata. Il termine riguarda anche chi è stato riammesso alla definizione agevolata: in questo caso il versamento è quello della terza rata prevista dal piano di riammissione, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scadenza: entro quando va pagata la rata della Rottamazione quater. Considerando anche i consueti cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge, verranno comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati entro il 9 marzo 2026. In caso di mancato pagamento o in caso di versamento effettuato oltre il termine o per importi parziali, è prevista la perdita dei benefici della definizione agevolata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

