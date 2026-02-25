Rottamazione quater il sistema dell’Agenzia va in tilt | I contribuenti romagnoli non restino al buio

Numerose segnalazioni ad Adiconsum per l’undicesima rata: un errore tecnico blocca i download. Ecco come evitare di perdere i benefici della definizione agevolata Sono numerose le segnalazioni arrivate in questi giorni agli sportelli di Adiconsum Emilia Romagna Aps delle sedi romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini da parte di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater e che non hanno ancora ricevuto il bollettino relativo all’11esima rata. Una situazione che sta generando preoccupazione e incertezza, soprattutto in vista della scadenza del 28 febbraio 2026. “Come associazione dei consumatori sentiamo il dovere di informare tempestivamente i cittadini - dichiara Stefania Battistini di Adiconsum Emilia Romagna -. Si è verificato un problema tecnico legato all’emissione e alla disponibilità dell’undicesimo bollettino. È fondamentale, però, non attendere passivamente e non rischiare di superare la scadenza”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Rottamazione quater, proroga delle rate bocciata: che succede ai contribuenti decadutiLa proposta di proroga delle rate della rottamazione quater è stata respinta, lasciando senza risposta migliaia di contribuenti decaduti.

Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole sulla Rottamazione quinquies, il nuovo strumento di sanatoria fiscale entrato in vigore dal 20 gennaio.

Temi più discussi: AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES; Rottamazione quater, la riapertura cerca un’altra possibilità; Proroghe: novità su tax credit cinema, rottamazione quater, Rentri, Tari, turismo ed editoria; Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle 2026?.

Rottamazione quater, riapertura ancora possibile con il decreto fiscale: cosa può succedereDopo lo stop nel Milleproroghe si valuta di riaprire la rottamazione quater nel decreto fiscale ma con nuove scadenze e coperture da trovare ... quifinanza.it

Decreto Milleproroghe blinda la rottamazione quater e quinquiesFisco, nessuna mano tesa: il Decreto Milleproroghe blinda le Rottamazioni. Ecco cosa cambia e cosa accade ora ... quotidianodiragusa.it

Dopo lo stop nel Milleproroghe si valuta di riaprire la rottamazione quater nel decreto fiscale ma con nuove scadenze e coperture da trovare - facebook.com facebook

Rottamazione quater, la riapertura cerca un’altra possibilità ilsole24ore.com/art/rottamazio… x.com