Il motore rosa del Cesenate | esplode l’imprenditoria femminile e straniera nel terziario
Crescono le imprenditrici del terziario e anche quelle straniere nel cesenate. La sede nazionale di Confcommercio ha ospitato il Forum annuale organizzato dal Gruppo nazionale terziario donna Confcommercio sul tema “Donne, imprese, futuro – Rappresentanza, rappresentatività, rappresentazione”.Nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
