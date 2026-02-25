Roma | 85 enne aggredisce la nuora con un’ascia al Gianicolense e’ grave

Momenti di intensa paura si sono verificati questa mattina nel quartiere Gianicolense, a Roma. Un uomo di 85 anni ha aggredito per strada la nuora di 41 anni, colpendola ripetutamente con un’ascia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, precisamente in via di Bravetta, all’altezza del civico 26. Intervento del personale medico e condizioni della vittima. La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. Nonostante la gravità delle ferite riportate, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Ricostruzione dell’aggressione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressore ha teso un agguato alla donna mentre questa stava rientrando a casa, dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

