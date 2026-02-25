Aggredisce la nuora con l’ascia | arrestato 85enne a Roma La donna è in condizioni gravissime

Un’aggressione violenrissima in pieno giorno, lungo una pubblica via. È accaduto a Roma, nel quartiere Gianicolense, dove un uomo di 85 anni ha colpito con un’ascia la nuora 41enne, ferendola in diverse parti del corpo. La dinamica dei fatti è ora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto riferito, l’anziano ha sferrato più fendenti contro la donna mentre si trovavano in strada. Determinante l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che, trovandosi casualmente sul posto, è riuscito a disarmare l’aggressore ed evitare che infliggesse dei colpi alle zone vitali della vittima. L’85enne è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma con l’accusa di tentato omicidio. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo: secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Roma, 85enne ferisce la nuora a colpi di ascia in strada: la donna è grave

Leggi anche: Roma, 85enne colpisce la nuora più volte con un’ascia: è gravissima