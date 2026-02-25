Rogoredo il poliziotto ammette le sue responsabilità

Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, ha ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. La causa di questa ammissione risiede nelle prove raccolte durante le indagini, che hanno portato il poliziotto a riconoscere il suo ruolo nell’accaduto. Durante l'udienza di convalida del fermo, si è discusso anche delle modalità dell'intervento. La vicenda prosegue con la decisione del giudice.

AGI - È in corso l'udienza di convalida del fermo di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell' omicidio volontario di Abderrahim Mansouri commesso il 26 gennaio al boschetto di Rogoredo. "Voglio che faccia chiarezza. Lui si scusa con tutte le persone di cui ha tradito la fiducia. Ha ammesso le sue responsabilità: è tristissimo, è pentito di ciò che ha fatto, soprattutto della fase successiva. E che ha sparato perché ha avuto paura", ha detto l'avvocato Piero Porciani all'arrivo in carcere ai cronisti presenti. All'interrogatorio, presieduto dal gip Domenico Santoro, partecipa anche il procuratore di Milano, Marcello Viola. 🔗 Leggi su Agi.it

